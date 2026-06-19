В Ставрополе пройдут две ярмарки выходного дня

Ярмарки выходного дня пройдут в Ставрополе 20 и 21 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе продолжается череда летних ярмарок «Покупай ставропольское!». В эти выходные горожан ждут сразу две торговые площадки с продукцией местных фермеров и производителей.

В субботу, 20 июня, ярмарка развернётся по адресу: улица Васильева, 35/1. В воскресенье, 21 июня, торговля переместится на площадь 200-летия.

Здесь ставроплольцы смогут приобрести свежую зелень, овощи и фрукты, ягоды, выпечку, мясную и молочную продукцию, бакалею и специи. Всю продукцию представят местные производители.

Для тех, кто не успеет в выходные, работают и будничные площадки. По вторникам и пятницам с 16:00 до 20:00 ярмарки проходят на улице Доваторцев, 13. А в четверг, 26 июня, торговля пройдёт сразу на двух площадках: улица Пригородная, 215/1 и Доваторцев, 50/1.

«Кроме того, в Ставрополе продолжается акция «Овощи к подъезду», в рамках которой в разных районах города работает более 70 точек продажи плодовоовощной продукции прямо с автомобилей», - рассказали в пресс-службе администрации г. Ставрополя.

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