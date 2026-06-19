В Кисловодске переименовали скалу «Замок коварства и любви»

Замок любви и коварства в Кисловодске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Памятник природы «замок» переименовали в «Скала «Замок коварства и любви» в Кисловодске. Памятник природы краевого значения находится под защитой, граница обозначена специальными аншлагами и информационными знаками. Официальное постановление, подтверждающее изменения, опубликовали на портале правовой информации региона.

Вместе с переименованием для скалы установили особый режим охраны. Площадь памятника составляет 0,45 гектара. Охранную зону создали с целью сохранить биологическое разнообразие и уникальность рельефа. Земельные участки, которые находятся в собственности граждан и юрлиц на этой территории, ограничены в обороте.

На территории охранной зоны власти ввели строгий регламент: любая деятельность, которая может нарушить сохранность памятника или нанести вред его природным комплексам, запрещена. Все процессы на объекте должны проходить с соблюдением установленного режима.

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