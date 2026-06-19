Двое детей и взрослый пострадали в аварии на Ставрополье

Фото: ГАИ Ставропольского края

В селе Арзгир на Ставрополье в аварии пострадали двое детей и взрослый. Вечером 18 июня на нерегулируемом перекрестке ВАЗ-2110 пытался проскочить, но врезался в едущий навстречу Audi.

«Водителем "ВАЗ 2110" является 42-летняя женщина. Имеет стаж вождения 3 года, ранее один раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД», – сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

В больницу с травмами попала водитель отечественной легковушки и двое детей шести и восьми лет. В ГАИ уточнили, что несовершеннолетние ехали без детских автокресел. Это, считают автоинспекторы, повлияло на тяжесть полученных повреждений.

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