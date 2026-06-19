В Невинномысске провели учения перед грядущим отопительным сезоном

В Невинномысске провели мероприятия, которые нацелены на подготовку к отопительному сезону. Ф Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Невинномысске провели мероприятия, которые нацелены на подготовку к отопительному сезону. В ходе учений специалистов погрузили в условия, где они должны были локализовать условную аварию и развернуть мобильный источник тепла, а также подачу альтернативного теплоносителя.

«Отмечу, что надежное теплоснабжение жителей Невинномысска остается в зоне особого внимания министерства. Регулярные тренировки позволяют специалистам четко отработать алгоритм действий при аварийных отключениях» – комментирует министр ЖКХ по Ставропольскому краю Александр Рябкин.

В настоящий момент продолжается системная подготовка к предстоящему отопительному сезону. Такие учения предназначены для уменьшения непредвиденных ситуаций, связанных с отоплением. Однако прошлой зимой жители Невинномысска остались без отопления на пять дней из-за ошибки системы ЖКХ. А накануне жителям Кисловодска вернули миллионы за коммуналку по отоплению из-за систематических отключений.