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НовостиОбщество19 июня 2026 7:55

В Пятигорске 22 июня 24 улицы останутся без воды

Подачу ограничат из за реконструкции Бештаугорского шоссе
Валерия КОЛОМИЙЦЕВА
Воду отключат на 24 улицах Пятигорска 22 июня

Воду отключат на 24 улицах Пятигорска 22 июня

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Пятигорске 22 июня с утра до обеда без воды останутся 24 улицы и два садовых товарищества. Ограничение, сообщает мэр Дмитрий Ворошилов, вводят из-за реконструкции Бештаугорского шоссе. Коммунальщики переподключат водопровод диаметров 200 миллиметров на пересечении улиц Широкой и Бештаугорского шоссе.

Где не будет воды в Пятигорске 22 июня

- улица Широкая;

- улица Р. Люксембург, № 1–35;

- улица Телефонная;

- проезд Кольцевой;

- переулок Бетонный;

- улица Постовая;

- улица Железнодорожная, нечетная сторона, № 21–119;

- улица 10-й Гвардейской бригады;

- улица Трубная;

- проезд Вольный;

- улица Кисловодская;

- СТ «Зеленый холм»;

- СТ «Юбилейное-1»;

- улица 351-й Стрелковой Дивизии;

- улица Новобазарная;

- улица Рудничная;

- проезд Свободы, № 1–29;

- проезд Рабочий;

- проезд Линейный;

- проезд Мирный;

- переулок Восточный;

- улица Бульварная, № 2–44;

- переулок Цементный;

- улица 17 Марта;

- переулок Песочный;

- улица Саманная.

Социально значимых объектов в зоне отключения нет. Подвоз воды организуют автоцистернами по заявкам в диспетчерскую службу по телефонам 33-26-60 и 33-06-28.

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