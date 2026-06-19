Воду отключат на 24 улицах Пятигорска 22 июня Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Пятигорске 22 июня с утра до обеда без воды останутся 24 улицы и два садовых товарищества. Ограничение, сообщает мэр Дмитрий Ворошилов, вводят из-за реконструкции Бештаугорского шоссе. Коммунальщики переподключат водопровод диаметров 200 миллиметров на пересечении улиц Широкой и Бештаугорского шоссе.

Где не будет воды в Пятигорске 22 июня

- улица Широкая;

- улица Р. Люксембург, № 1–35;

- улица Телефонная;

- проезд Кольцевой;

- переулок Бетонный;

- улица Постовая;

- улица Железнодорожная, нечетная сторона, № 21–119;

- улица 10-й Гвардейской бригады;

- улица Трубная;

- проезд Вольный;

- улица Кисловодская;

- СТ «Зеленый холм»;

- СТ «Юбилейное-1»;

- улица 351-й Стрелковой Дивизии;

- улица Новобазарная;

- улица Рудничная;

- проезд Свободы, № 1–29;

- проезд Рабочий;

- проезд Линейный;

- проезд Мирный;

- переулок Восточный;

- улица Бульварная, № 2–44;

- переулок Цементный;

- улица 17 Марта;

- переулок Песочный;

- улица Саманная.

Социально значимых объектов в зоне отключения нет. Подвоз воды организуют автоцистернами по заявкам в диспетчерскую службу по телефонам 33-26-60 и 33-06-28.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru