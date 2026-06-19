Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.
В Пятигорске 22 июня с утра до обеда без воды останутся 24 улицы и два садовых товарищества. Ограничение, сообщает мэр Дмитрий Ворошилов, вводят из-за реконструкции Бештаугорского шоссе. Коммунальщики переподключат водопровод диаметров 200 миллиметров на пересечении улиц Широкой и Бештаугорского шоссе.
- улица Широкая;
- улица Р. Люксембург, № 1–35;
- улица Телефонная;
- проезд Кольцевой;
- переулок Бетонный;
- улица Постовая;
- улица Железнодорожная, нечетная сторона, № 21–119;
- улица 10-й Гвардейской бригады;
- улица Трубная;
- проезд Вольный;
- улица Кисловодская;
- СТ «Зеленый холм»;
- СТ «Юбилейное-1»;
- улица 351-й Стрелковой Дивизии;
- улица Новобазарная;
- улица Рудничная;
- проезд Свободы, № 1–29;
- проезд Рабочий;
- проезд Линейный;
- проезд Мирный;
- переулок Восточный;
- улица Бульварная, № 2–44;
- переулок Цементный;
- улица 17 Марта;
- переулок Песочный;
- улица Саманная.
Социально значимых объектов в зоне отключения нет. Подвоз воды организуют автоцистернами по заявкам в диспетчерскую службу по телефонам 33-26-60 и 33-06-28.
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