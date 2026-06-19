Водитель пытался избежать штрафа по поддельному удостоверению в КБР

Водитель в КБР показал фальшивое удостоверение силовика и попал под следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Зольском районе Кабардино-Балкарии 28-летний водитель так пытался избежать штрафа, что в итоге попал под следствие. В мае 2026 года его остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Автомобилист решил показать удостоверение силового ведомства. Только вот автоинспекторам это показалось подозрительным.

«Подозреваемый, находившийся за рулем, предъявил сотрудникам полиции поддельное служебное удостоверение одного из правоохранительных ведомств», – сообщили в СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

Когда документы проверили, правда вскрылась. Водителя задержали, на него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (приобретение и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права). Вместо административного протокола фигуранту грозит до года колонии.

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