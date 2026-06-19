В Невинномысске организация задолжала более 2,2 млн рублей сотрудникам

Организация задолжала более 2,2 млн рублей сотрудникам Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Организация в Невинномысске задолжала 49 сотрудникам заработную плату на сумму более 2,2 млн рублей. После вмешательства в дело трудовой инспекции долг работникам выплатили в полном объеме.

«Так, организация погасила имеющуюся задолженность по заработной плате перед работниками в полном объеме на сумму свыше 2,2 млн рублей. К организации приняты соответствующие меры инспекторского реагирования» – комментируют в пресс-службе Государственной трудовой инспекции Ставропольского края.

По данным ведомства, организация занимается производством машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.