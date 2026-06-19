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НовостиОбщество19 июня 2026 8:21

В Невинномысске организация задолжала более 2,2 млн рублей сотрудникам

После проверки организация выплатила долг 49 работникам
Виктория КУЗНЕЦОВА
Организация задолжала более 2,2 млн рублей сотрудникам

Организация задолжала более 2,2 млн рублей сотрудникам

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Организация в Невинномысске задолжала 49 сотрудникам заработную плату на сумму более 2,2 млн рублей. После вмешательства в дело трудовой инспекции долг работникам выплатили в полном объеме.

«Так, организация погасила имеющуюся задолженность по заработной плате перед работниками в полном объеме на сумму свыше 2,2 млн рублей. К организации приняты соответствующие меры инспекторского реагирования» – комментируют в пресс-службе Государственной трудовой инспекции Ставропольского края.

По данным ведомства, организация занимается производством машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.