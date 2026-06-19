Жительницу Невинномысска обманули на девять миллионов «выгодными инвестициями»

Ставропольчанка хотела быстро заработать, но потеряла все сбережения Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Невинномысске 59-летняя местная жительница хотела быстро заработать, а в итоге потеряла девять миллионов рублей. По данным МВД, она нашла в интернете объявление. Там красноречиво предлагали пассивно зарабатывать на бирже. Ставропольчанка решила попробовать и связалась с «куратором».

«Потерпевшая установила рекомендованное “куратором” приложение и зарегистрировалась на торговой площадке. Следуя рекомендациям, заявительница в течение месяца осуществила 11 переводов», – рассказали в МВД Ставропольского края.

Инвестиционный портфель якобы рос. На деле деньги уже украли аферисты. Как только ставропольчанка попыталась вывести деньги, ее счет на платформе заблокировали. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников, и пошла в полицию. В МВД возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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