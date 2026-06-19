В реальной жизни обмотать машину защитной пупыркой от ДТП, камней и чужих ошибок на дороге не получится

На днях на улицах Ставрополя появился необычный автомобиль, полностью покрытый пузырчатой пленкой. Эксперты компании «АльфаСтрахование» решили наглядно показать желание любого автовладельца защитить свою машину от неприятностей, которые подстерегают ее каждый день.

Об этом корреспондент «КП-Северный Кавказ» спросил ставропольских водителей. Если бы такая защита действительно существовала, от чего они хотели бы уберечь автомобиль в первую очередь?

Оказалось, что больше всего автомобилисты опасаются вовсе не плохих дорог и даже не капризов погоды.

Авторы акции решили напомнить о более практичном способе защиты – страховании

Главной угрозой большинство опрошенных назвали других людей. В первую очередь – ошибки других водителей, мелкие ДТП, повреждения на парковках и человеческую невнимательность.

На втором месте оказалась непогода. Ставропольцы признались, что опасаются града, сильных ливней, падения деревьев и других погодных сюрпризов.

Третье место заняли плохие дороги. Ямы и выбоины по-прежнему остаются одной из самых частых причин повреждения колес и подвески.

Также среди распространенных ответов оказались камни, вылетающие из-под колес других автомобилей, подтопления дорог после сильных дождей и различные происшествия на парковках.

Результаты опроса показали, что большинство угроз, которых опасаются водители, невозможно полностью предотвратить. Нельзя исключить человеческий фактор, отменить град или гарантировать идеальное состояние дорог.

Именно поэтому автомобиль в пузырчатой пленке остается лишь метафорой. В реальной жизни обмотать машину защитной пупыркой от ДТП, камней и чужих ошибок на дороге не получится. Поэтому авторы акции решили напомнить о более практичном способе защиты – страховании.