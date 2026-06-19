Виновник ДТП на Ставрополье заплатит 700 тысяч рублей за эвакуацию пострадавшего

Виновник ДТП заплатит 700 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Курском округе Ставрополья виновник в ДТП заплатит 700 тысяч рублей за эвакуацию пострадавшего. Авария произошла в июне 2023 года. В ней серьезно пострадал мужчина. Для спасения жизни санавиация доставила его в Ставрополь.

«Финансирование транспортировки пострадавшего осуществлено за счет средств бюджета. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с виновника происшествия расходов», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Суд принял требования прокуратуры и обязал виновника серьезной аварии заплатить 700 тысяч рублей. Ранее другой автомобилист получил такой же иск на 494 тысяч рублей. Ему тоже придется выплатить всю сумму.

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