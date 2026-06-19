С начала 2026 года на Ставрополье с пьяных водителей взыскали 15,7 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Ставрополье с начала 2026 года судебные приставы взыскали 15,7 млн рублей с пьяных водителей. У судебных приставов находилось более 2,8 тысячи исполнительных производств, связанных со штрафами за управление в нетрезвом виде или отказ от теста на алкоголь. Добровольно некоторые оштрафованные ставропольцы платить отказываются, тогда к ним применяют другие меры.

«Не все нарушители стремятся оплатить административные штрафы в добровольный срок. К таким должникам судебные приставы применяют весь комплекс мер принудительного исполнения. Это обращение взыскания на доходы должника (заработную плату, пенсию и т.п.), арест счетов, имущества, ограничение в праве выезда за пределы РФ», – рассказали в ГУФССП России

Так, на сегодняшний день из зарплаты штрафы взыскивают у 425 ставропольцев, попавшихся на пьяном вождении. Еще более 1,1 тысячи водителей не могут уехать из России, пока не погасят долг.

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