В преддверии Дня памяти и скорби в Ставрополе пройдут патриотические мероприятия Акции, экскурсии и творческие встречи проведут для гостей и жителей краевой столицы В Ставрополе в преддверии Дня памяти и скорби в пройдут патриотические акции, памятные мероприятия, экскурсии и творческие встречи. Жителей и гостей города приглашают поучаствовать в тематических событях и почтить память героев Великой Отечественной войны. В пятницу, 19 июня, в библиотеках и молодежных центрах Ставрополья пройдут тематические встречи, посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны: – В библиотеке №11 в 10:30 состоится патриотический час «Память жива!»; – В библиотеке №3 в 11:00 пройдет час мужества «Через века, через года — помните…»; – В библиотеке №9 в 11:30 состоится День памяти и скорби «День, изменивший мир» ; – В молодежном центре «Победа» в 16:00 пройдут патриотические мастер классы по изготовлению предметов первой необходимости для военнослужащих; –В молодежном пространстве «Лофт» в 20:00 состоится открытое занятие по аргентинскому танго. На субботу, 20 июня, запланировали два мероприятия: – В молодежном пространстве «Лофт» в 15:00 пройдет мастер-класс по изготовлению сухих душей для участников СВО; – На главном пирсе Комсомольского пруда в 18:00 выступит духовой оркестр имени Д.А. Осиновского, который исполнит популярные классические и современные композиции под открытым небом. В воскресенье, 21 июня, у мемориала «Вечный огонь» в 20:30 состоится инсталляция «Огненная картина» в рамках всероссийской акции «Свеча памяти». Из зажженных свечей планируют создать памятную композицию в честь миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия планируют провести на открытом воздухе, если для этого будут благоприятные погодные условия. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе в преддверии Дня памяти и скорби в пройдут патриотические акции, памятные мероприятия, экскурсии и творческие встречи. Жителей и гостей города приглашают поучаствовать в тематических событях и почтить память героев Великой Отечественной войны.

В пятницу, 19 июня, в библиотеках и молодежных центрах Ставрополья пройдут тематические встречи, посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны:

– В библиотеке №11 в 10:30 состоится патриотический час «Память жива!»;

– В библиотеке №3 в 11:00 пройдет час мужества «Через века, через года — помните…»;

– В библиотеке №9 в 11:30 состоится День памяти и скорби «День, изменивший мир» ;

– В молодежном центре «Победа» в 16:00 пройдут патриотические мастер классы по изготовлению предметов первой необходимости для военнослужащих;

–В молодежном пространстве «Лофт» в 20:00 состоится открытое занятие по аргентинскому танго.

На субботу, 20 июня, запланировали два мероприятия:

– В молодежном пространстве «Лофт» в 15:00 пройдет мастер-класс по изготовлению сухих душей для участников СВО;

– На главном пирсе Комсомольского пруда в 18:00 выступит духовой оркестр имени Д.А. Осиновского, который исполнит популярные классические и современные композиции под открытым небом.

В воскресенье, 21 июня, у мемориала «Вечный огонь» в 20:30 состоится инсталляция «Огненная картина» в рамках всероссийской акции «Свеча памяти». Из зажженных свечей планируют создать памятную композицию в честь миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятия планируют провести на открытом воздухе, если для этого будут благоприятные погодные условия.