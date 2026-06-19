На Ставрополье за пять месяцев произвели почти 250 тысяч тонн сырого молока Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае с начала года сельхозорганизации и фермеры региона произвели 249,4 тысячи тонн сырого молока. Молочной продукцией в регионе занимаются 30 сельхозпредприятий в 12 муниципалитетах.

Общее поголовье молочных коров в настоящее время составляет 24,4 тысячи голов. Основные объемы сосредоточены в Александровском, Ипатовском, Кочубеевском, Предгорном и Шпаковском округах. На развитие молочного животноводства в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» власти выделили 196,9 млн рублей.

«Основным направлением стимулирования развития молочного животноводства в 2026 году является поддержка приобретения племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. На эти цели из бюджетов двух уровней планируется направить 114,1 млн рублей», – заявил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Фомиченко.

По итогам 2025 года валовое производство молока в хозяйствах всех категорий Ставропольского края составило 611,8 тысячи тонн, что на 7,6% выше уровня 2024 года.

Ранее стало известно, что на Ставрополье с начала 2026 года единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получили 202 беременные студентки. Получить деньги могут девушку, обучающиеся по очной и по очно-заочной форме.

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