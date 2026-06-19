На 101 году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны со Ставрополья

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Ветеран Великой Отечественной войны со Ставрополья Иван Удовиченко скончался на 101 году жизни. Иван Алексеевич родился 17 января 1926 года в селе Дивное. В январе 1944 году, когда ему едва исполнилось 18 лет, его мобилизовали в ряды Красной армии.

Иван Удовиченко охранял дальневосточные рубежи Советского Союза от военного вторжения Японии. За доблестную службу ветерана наградили медалью «За победу над Японией» и другими государственными наградами.

После окончания Великой Отечественной войны Инва Удовиченко еще три года находится в военной части на территории Северной Кореи. Домой, в родное село Дивное, солдат вернулся только в 1950 году.

Уже в наше время ветеран сдружился с коллективом СУ СКР по Ставропольскому краю. Следователи запомнили его как как доброжелательного и всегда доброго человека, который с удовольствием рассказывал о своей жизни и стал примером патриотизма и служения народу.

«Руководитель и коллектив СУ СК России по Ставропольскому краю выражают соболезнования в связи со смертью Ивана Алексеевича» – написал ставропольский Следком в некрологе.