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НовостиОбщество19 июня 2026 15:14

Свыше 54 000 обращений обработала прокуратура Ставрополья с начала года

Это проблемы предоставления жилья детям-сиротам, сноса самовольных построек, реализации обращенного в госсобственность имущества
Татьяна ГУЩИНА
Юрий Немкин провел расширенное заседание коллегии прокуратуры

Юрий Немкин провел расширенное заседание коллегии прокуратуры

Под председательством прокурора Ставропольского края Юрия Немкина сегодня состоялось заседание коллегии, на котором коснулись вопросов принудительного исполнения судебных актов и состояния работы по рассмотрению обращений граждан. В мероприятии приняли участие руководители ГУ ФССП России по краю, Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае, работники аппарата прокуратуры края, прокуроры городов и районов края.

Как сообщил глава надзорного ведомства, прокурорами на Ставрополье в текущем году выявлено свыше трех тысяч нарушений законодательства об исполнительном производстве, в целях устранения которых внесено 58 представлений, опротестовано свыше 1700 незаконных решений судебных приставов-исполнителей.

Пристальное внимание надзорным ведомством уделено вопросам исполнения судебных актов по искам прокуратуры, особенно о взыскании ущерба, причиненного ставропольцам преступлениями и правонарушениями.

Подробно обсуждены проблемы, касающиеся предоставления жилья детям-сиротам, сноса самовольных построек, препятствующих совершенствованию архитектурного облика Ставрополья, реализации имущества, обращенного в государственную собственность.

Обсуждая проблемные вопросы разрешения жалоб и заявлений жителей края, Юрий Немкин отметил повышение уровня доверия граждан к органам прокуратуры, подтверждение тому – ежегодное увеличение количества поступающих обращений и числа лиц, чьи нарушенные права восстановлены.

В текущем году в прокуратуру региона уже поступило свыше 54 000 обращений, 60 % из них рассмотрены по существу, доводы 9,5 тысяч обратившихся признаны обоснованными и удовлетворены.

Особое внимание в ходе заседания акцентировано на защите интересов защитников Отечества, социально уязвимых категорий населения, пенсионеров, инвалидов и детей.

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