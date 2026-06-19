Свыше 54 000 обращений обработала прокуратура Ставрополья с начала года

Юрий Немкин провел расширенное заседание коллегии прокуратуры

Под председательством прокурора Ставропольского края Юрия Немкина сегодня состоялось заседание коллегии, на котором коснулись вопросов принудительного исполнения судебных актов и состояния работы по рассмотрению обращений граждан. В мероприятии приняли участие руководители ГУ ФССП России по краю, Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае, работники аппарата прокуратуры края, прокуроры городов и районов края.

Как сообщил глава надзорного ведомства, прокурорами на Ставрополье в текущем году выявлено свыше трех тысяч нарушений законодательства об исполнительном производстве, в целях устранения которых внесено 58 представлений, опротестовано свыше 1700 незаконных решений судебных приставов-исполнителей.

Пристальное внимание надзорным ведомством уделено вопросам исполнения судебных актов по искам прокуратуры, особенно о взыскании ущерба, причиненного ставропольцам преступлениями и правонарушениями.

Подробно обсуждены проблемы, касающиеся предоставления жилья детям-сиротам, сноса самовольных построек, препятствующих совершенствованию архитектурного облика Ставрополья, реализации имущества, обращенного в государственную собственность.

Обсуждая проблемные вопросы разрешения жалоб и заявлений жителей края, Юрий Немкин отметил повышение уровня доверия граждан к органам прокуратуры, подтверждение тому – ежегодное увеличение количества поступающих обращений и числа лиц, чьи нарушенные права восстановлены.

В текущем году в прокуратуру региона уже поступило свыше 54 000 обращений, 60 % из них рассмотрены по существу, доводы 9,5 тысяч обратившихся признаны обоснованными и удовлетворены.

Особое внимание в ходе заседания акцентировано на защите интересов защитников Отечества, социально уязвимых категорий населения, пенсионеров, инвалидов и детей.

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