Случайный прохожий спас тонущего в реке мальчика на Ставрополье

Александр Звягенцов не растерялся, бросился в воду и вытащил 10-летнего мальчика на берег. Фото: соцсети главы Предгорного округа.

В станице Ессентукской сегодня случайный прохожий спас тонущего ребенка. О ЧП сообщил в своем аккаунте в соцсетях глава Предгорного округа Николай Бондаренко. По его словам, днем в службу ЕДДС поступил вызов: в речке рядом с парком тонул ребенок. На место мгновенно выехали все экстренные службы.

«Этот день мог закончиться трагедией, но не закончился. И все благодаря мужеству и своевременной реакции неравнодушного человека. Пока спасатели и медики спешили к месту, наш земляк Звягенцов Александр Сергеевич не растерялся, бросился в воду и вытащил 10-летнего мальчика на берег», – написал руководитель округа.

Александр Сергеевич – из города Ессентуки. Когда подоспела бригада скорой помощи, ребенок уже был в безопасности. Спасатели и врачи оказали всю необходимую помощь на месте. В госпитализации он не нуждался, мама забрала его домой. Со слов семьи, мальчик упал в воду случайно.

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