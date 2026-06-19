Минпром Ставрополья уверен в стабилизации ситуации с дефицитом топлива на АЗС

В течение нескольких дней в Ставропольском крае зафиксирован дефицит топлива на некоторых АЗС. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Минпром Ставрополья ожидает в скором времени нормализации ситуации с топливом в крае, сообщает пресс-служба министерства.

В течение нескольких дней в Ставропольском крае зафиксирован дефицит топлива на некоторых АЗС. По данным ведомства, причиной нехватки стал резкий рост спроса со стороны населения, который,в свою очередь, вызвал сбои в логистике и проблемы с поставками на заправки.

И. о. министра Дмитрий Макаркин провёл встречу с представителями ведущих топливных компаний региона для обсуждения путей решения логистических проблем.

«Министерство оказывает поставщикам всестороннее содействие. Компании в свою очередь также заинтересованы в быстром восстановлении режима работы и избежания авральных поставок на заправочные станции», – рассказали в краевом Минпроме.

Власти ожидают нормализации ситуации в ближайшее время и призывают жителей покупать бензин только по мере необходимости, избегая паники и закупок «впрок».

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