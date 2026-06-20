В селе на Ставрополье за 2,5 млн рублей восстанавливают дорогу

Протяженность участка - 280 метров. Фото: администрация Ипатовского округа

В селе Красная Поляна Ипатовского округа завершается второй этап ремонта дороги по улице Механизаторов. Проект реализуется в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив.

Протяженность участка – 280 метров, подрядная организация выполняет укладку асфальтобетонного покрытия, установку бордюров и дорожных знаков, нанесение разметки. Финансирование составило 2,5 млн рублей.

«Дорога проходит рядом с Домом культуры, детским садом и школой. Этот проект – еще один шаг к улучшению жизни в селе. Жители Красной Поляны уже не раз доказывали свою активность и стремление к развитию. Благодаря их инициативе и участию в программе ранее мы смогли отремонтировать первый участок дороги, а также благоустроить сквер, – рассказали в пресс-службе администрации Ипатовского округа.

До конца года в рамках программы поддержки местных инициатив в округе воплотят в жизнь восемь проектов. Всего за время действия программы реализовано более 100 проектов.

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