На Ставрополье после ливня устраняют подтопления и нарушения электроснабжения

В регионе продолжает действовать режим штормового предупреждения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров опубликовал в своих соцсетях сообщение об обстановке после сильных дождей в регионе, которые накрыли некоторые территории края вечером 19 июня. По его словам, после обильных осадков есть локальные подтопления и нарушения электроснабжения.

Так, от жители станицы Александрийской в Георгиевском округе поступают обращения по подтоплению подвалов, дворов, огородов и хозпостроек. Специалисты администрации и спасатели уже на месте проводят обследование домовладений и оценивают ущерб.

Частичные отключения электроэнергии зафиксированы в нескольких населенных пунктах округа. Крупные нарушения энергетики уже локализовали. В работе остаются единичные заявки.

«Главам территорий важно держать ситуацию на постоянном контроле и максимально оперативно устранять последствия непогоды. Особое внимание необходимо уделить обращениям жителей – ни одно из них не должно оставаться без реакции. Профильным министерствам и краевым службам – продолжать мониторинг обстановки, поддерживать взаимодействие с муниципалитетами и при необходимости незамедлительно принимать дополнительные меры», – обратился к властям округов и муниципалитетов глава Ставрополья.

Тем временем, в регионе продолжает действовать режим штормового предупреждения.

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