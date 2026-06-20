Два человека госпитализированы после ДТП легковушки и «Газели» на Ставрополье

На Ставрополье водитель без прав погиб в устроенном им же ДТП. Фото: прокуратура СК.

От министерства здравоохранения Ставропольского края поступила оперативная информация по ДТП в Изобильненском округе, где 23-летний мужчина без прав на большой скорости лоб в лоб врезался в минивэн «ГАЗ» с восемью пассажирами и водителем.

«Из девяти пострадавших, доставленных в центральную районную больницу Изобильного, двое человек госпитализированы: женщина с переломом шейки бедра и рваной раной лица, водитель «Газели» – с переломом ключицы, – сообщил глава министерства Роман Коврыга. – Рассматривается вопрос о возможном переводе их в краевую больницу. Остальные пострадавшие прошли амбулаторный осмотр и отпущены домой».

Напомним, авария произошла около 11 часов на 20 километре автодороги «Ставрополь–Изобильный–Новоалександровск–Красногвардейское». Водитель легковушки – 23-летний местный житель без прав, скончался на месте ДТП до приезда кареты Скорой помощи.

Ранее он четыре раза привлекался к административной ответственности за различные нарушения на дороге. У него взяли кровь на анализ для установления состояния опьянения.

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