Двое взрослых и ребёнок погибли в аварии в Предгорном округе Ставрополья

Ребенок и двое взрослых погибли. Фото: ГАИ СК.

На Ставрополье 72-летняя водитель устроила смертельную аварию в Предгорном округе. Как сообщили в краевом ГАИ, ДТП произошло днём на 12-м км автодороги «Незлобная – Зольская». Столкнулись отечественная легковушка и иномарка.

«Водитель иномарки и два его пассажира, в том числе ребёнок, скончались на месте ДТП, – говорится в сообщении. – Есть пострадавший».

По данным следователей, 72-летняя водитель «УАЗ Патриот» не предоставила преимущество в движении «Датсун Ондо». Известно, что стаж вождения водителя «УАЗ Патриот» – 38 лет, ранее она всего один раз привлекалась к административной ответственности.

Прокуратура края взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.

Напомним, в этот же день утром в Изобильненском округе 23-летний мужчина без прав на большой скорости лоб в лоб врезался в минивэн «ГАЗ» с восемью пассажирами и водителем. Двое из них сейчас в больнице с переломами и различными травмами. Сам предполагаемый виновник аварии погиб на месте ДТП.

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