Второй день поисков унесенного течением реки в КЧР туриста не дал результатов

Один из пострадавших смог самостоятельно выбраться из реки. Второго мужчину унесло вниз по течению. Фото: МЧС по КЧР

В Карачаево-Черкесии с наступлением темноты приостановлены поиски туриста из Москвы, пропавшего накануне на реке Учкулан в Карачаевском районе республики. Операция возобновится утром 21 июня.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в течение дня в поисках было задействовано 97 человек и 23 единицы техники.

Туриста унесло течением реки при сплаве на катамаране по горной реке в КЧР

Напомним, 19 июня на горной реке Учкулан перевернулся катамаран с двумя москвичами. Один из мужчин сумел выбраться на берег самостоятельно, однако его товарища унесло бурным течением.

По информации спасателей, данный сплав не был официально зарегистрирован в МЧС. 20 июня зона поисков была расширена: обследовался участок реки от населенного пункта Каменомост до Усть-Джегуты. Поиски не принесли результата.

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