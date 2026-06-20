Жители разных городов России едут жениться в Железноводск на Ставрополье

Железноводск набирает популярность как место для бракосочетаний среди жителей других регионов России. Фото: пресс-служба администрации Железноводска

Железноводск на Ставрополье становится все более популярным местом для бракосочетаний среди жителей различных регионов России. По данным местной администрации, за последние три года количество пар, выбирающих этот курорт для регистрации брака, увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Как рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин, в городе активно развивается свадебный туризм. Это включает не только регистрацию браков, но и проведение медового месяца. Пары из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и даже Когалым, приезжают в Железноводск, чтобы заключить свои браки в этом живописном месте. Город предлагает благоустроенные парки и множество локаций для свадебных фотосессий, что делает его особенно привлекательным для молодоженов.

«Сегодняшний день в нашем ЗАГСе – яркое этому подтверждение. Четыре регистрации, и все пары из других городов: Волгоград, Анапа, Кемеровская область-Кузбасс, Армавир и Сочи», – поделился в своих соцсетях глава Железноводска Евгений Бакулин.

Одним из факторов, способствующих росту популярности Железноводска, является упрощенная процедура подачи заявлений на регистрацию брака через портал "Госуслуги". Это позволяет молодоженам выбирать место и время для своей свадьбы, что делает процесс более удобным и доступным. Форматы свадеб варьируются от классических церемоний до более неформальных мероприятий, что также привлекает влюбленные пары.

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