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НовостиПолитика21 июня 2026 6:29

Беспилотная опасность действовала на Ставрополье больше восьми часов

Режим ввели в 01:25, а сняли в 08:57
Матрена ВАСИЛЕВСКАЯ
Беспилотная опасность действовала на Ставрополье больше восьми часов

Беспилотная опасность действовала на Ставрополье больше восьми часов

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае ночью 21 июня 2026 года действовала беспилотная опасность. Режим ввели в 01:25, а сняли в 08:57. Жителям и гостям региона посоветовали следить за передаваемыми сообщениями, а в случае ЧП обращаться за помощью по номеру 112.

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности. За помощью обращайтесь по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112», – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своих соцсетях.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи над регионами РФ силы ПВО сбили 239 беспилотников. На Ставрополье данных о перехваченных БПЛА нет.

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