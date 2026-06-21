Этим летом в Ставрополе отдохнут более 37 тысяч детей. Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе продолжается летняя оздоровительная кампания. Для более чем 37 тысяч детей подготовили насыщенную программу: около 80 проверенных открытых площадок, 11 комнат школьника и пять подростковых клубов. С ребятами ежедневно занимаются 700 педагогов и 40 тренеров-преподавателей.

«Этим летом всеми формами отдыха и оздоровления мы планируем охватить более 37 тысяч юных ставропольцев. Набор вожатых для трудоустройства на оставшиеся летние месяцы продолжается», – сообщили в администрации краевой столицы.

На каждой площадке ребят ждут подвижные игры, спортивные эстафеты, творческие мастер-классы, викторины и конкурсы. Все локации прошли специальную проверку, а занятия проводят опытные вожатые и наставники.

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