Губернатор Ставрополья поздравил медиков региона с профессиональным праздником Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника. Губернатор Ставропольского края поздравил всех работников этой сферы с профессиональным праздником и поблагодарил за нелегкий труд. По словам Владимира Владимирова, эта профессия – ежедневный подвиг, огромная ответственность и настоящее милосердие.

«Каждый день и каждый час вы на передовой борьбы за здоровье людей. Вы дарите надежду, вселяете уверенность и возвращаете к полноценной жизни. Каждая операция, каждая консультация, каждая протянутая рука помощи пациенту – это частица вашего сердца», – написал глава региона.

Владимиров также пожелал медикам здоровья и энергии, новых успехов и счастья семьям.

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