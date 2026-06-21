В дачных и садовых товариществах Ставрополя провели 20 выжиганий травы

В СНТ Ставрополя продолжаются противопожарные профилактические мероприятия. Специалисты уже провели 20 выжиганий сухой травы на площади более 525 гектаров. Сейчас завершается первый этап опашки территорий. Помимо этого, в местах съездов в леса заменили около 40 информационных аншлагов.

«В городских лесах убрали порядка 188 кубометров сухостоя и обустроили около 150 километров минерализованных полос. В Ставрополе 155 действующих садово-дачных товариществ и обеспечение пожарной безопасности на этих территориях – ответственность собственников. 114 СНТ имеют в своем распоряжении пожарные гидранты и пожарные водоемы, еще 13 СНТ планируют оборудование своих территорий, с 28 ведется работа», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Специалисты профильного комитета и администраций районов регулярно проводят разъяснительную работу с правлениями объединений.

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