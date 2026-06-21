Экстремальный триатлон «Джилы-Су Мэн» пройдет в Кисловодске 22 июня. Фото: администрация Кисловодска

22 июня в Кисловодске и Кабардино-Балкарии пройдет Всероссийский старт среди любителей экстремального триатлона «Джилы-Су Мэн 2026». Участникам нужно будет преодолеть три этапа: 1,9 километра плавания, 86 километров горной велогонки с набором высоты более 2500 метров и 21 километр трейлового бега. Финишная линия расположится на острове озера Бирджалы на высоте 3400 метров над уровнем моря.

«"Джилы-Су Мэн" уже зарекомендовал себя как одно из самых сложных и зрелищных соревнований в России. Маршрут пройдет по уникальным природным ландшафтам Кавказа: старт будет дан в Кисловодске, а финишная линия расположится на острове озера Бирджалы на высоте 3400 метров над уровнем моря. Перепад высот почти в полтора километра сам по себе делает эту гонку серьезным испытанием на выносливость и характер», – рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

В соревнованиях примут участие спортсмены из разных регионов страны. Среди них будет и любители, и профессиональные триатлеты.. Веломаршрут пройдет от предгорий Кисловодска через плато Бермамыт, вдоль ущелья реки Малки и далее к подножию Эльбруса, а финальный беговой этап завершится у озера Бирджалы в кратере древнего вулкана.

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