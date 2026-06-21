Мэр Пятигорска поблагодарил полицейских за предотвращение терактов. Фото: Дмитрий Ворошилов

Глава Пятигорска поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за мужественную службу и предотвращение резонансных преступлений на территории города. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях 21 июня 2026 года:

«Хочу выразить слова благодарности сотрудникам правоохранительных органов, которые вчера, мужественно неся службу, не допустили совершения украинским режимом резонансных преступлений на территории нашего города. Дай Бог им здоровья!» – написал Дмитрий Ворошилов.

При этом накануне никаких сообщений о задержаниях преступников или эвакуации местных жителей не было. Правоохранительные органы ситуацию не комментировали.

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