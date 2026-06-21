Картину из 10 тысяч свечей выложат 22 июня в Предгорном округе Ставрополья. Фото: администрация Предгорного округа

В День памяти и скорби, 22 июня, в станице Ессентукской Предгорного округа Ставрополья у мемориала «Огонь вечной славы» проведут патриотическую акцию. Ровно в 4 часа утра более 300 волонтеров начнут выкладывать из 10 тысяч горящих лампад огромную огненную инсталляцию. Так жители муниципалитета почтут память павших в годы Великой Отечественной войны.

«Акция проводится у воинского мемориала, что создает смысловую связь между Вечным огнем и рукотворной инсталляцией. Свечи составят символическую картину, олицетворяющую скорбь и благодарность поколению победителей», – рассказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

После завершения инсталляции все желающие смогут возложить цветы к мемориалу и зажечь свою свечу в память о героях. Присоединиться к акции могут все жители и гости округа.

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