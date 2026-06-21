Новая детская площадка появится этим летом в Ипатово на Ставрополье. Фото: администрация Ипатовского округа

В Ипатово Ставропольского края этим летом построят новую детскую игровую площадку. Работы на улице Первомайской начнутся в июле. На территории установят современный игровой комплекс с безопасным резиновым покрытием, а также скамейки.

«Создание комфортных и безопасных игровых площадок для детей – одна из задач, обозначенных Губернатором. Благодаря поддержке края в Ипатово появились новые площадки по улицам Юбилейной, Свердлова и Школьной», – рассказала глава округа Вера Шейкина.

На реализацию проекта в рамках краевой госпрограммы «Развитие ЖКХ, защита населения и территории от ЧС» выделено более 1,5 млн рублей. Всего в этом году на обустройство детских зон в населенных пунктах Ставрополья заложили 52 млн рублей. Территории для благоустройства определяет минЖКХ на конкурсной основе.

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