Сцену, ротонду и фонтан установят в парке Георгиевска на Ставрополье. Фото: администрация Георгиевского округа

В Георгиевске Ставрополья края завершился первый этап благоустройства городского Парка культуры и отдыха. Подрядчики уже обновили пешеходные дорожки, смонтировали дополнительное освещение, установили крытую сцену и новую входную группу. Также появились колонны для будущей ротонды, скамейки и фотозона для свадебных церемоний.

«Городской парк – важное для жителей и гостей место, природно-культурный оазис, где регулярно проходят праздничные мероприятия, ярмарки, выставки и концерты. Уверен, реализация проекта сделает парк еще более комфортным и привлекательным», – рассказал глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

На втором этапе, который планируют завершить к 1 сентября, в парке появится световой фонтан, обновят детскую площадку и питьевой фонтанчик. На реализацию проекта направили 54 млн рублей.

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