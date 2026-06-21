В Ставрополе отменили акцию «Свеча памяти» из-за беспилотной опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе отменили акцию «Свеча памяти». Мероприятие должно было состояться 21 июня в 20:00. Решение об отмене власти приняли из-за объявленной на территории региона беспилотной опасности.

«В связи с объявленной в Ставропольском крае беспилотной опасностью всероссийская акция "Свеча памяти", запланированная на сегодня у мемориала "Вечный огонь", отменяется», – написал глава Ставрополя Иван Ульянченко в своих социальных сетях.

Напомним, угроза атаки БПЛА действует в регионе с шести часов вечера. По краю возможны замедления мобильного интернета. В случае ЧП местные жители могут обратиться за помощью по номеру 112.

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