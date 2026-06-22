Предприниматели Ставрополя узнают о налоговых изменениях и мерах господдержки

Предпринимателям расскажут о мерах господдержки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городской центр предпринимательства приглашает представителей малого и среднего бизнеса на семинар, посвящённый актуальным изменениям в налоговом законодательстве и мерам государственной поддержки. Встреча пройдёт 26 июня в 11:00 по адресу: улица Ленина, 301.

«На семинаре предприниматели обсудят порядок получения помощи на открытие и развитие бизнеса, новые меры финансовой и нефинансовой поддержки, а также изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу в этом году. Особое внимание уделят юридическим аспектам налоговой оптимизации», -

«Участие поможет предпринимателям своевременно адаптироваться к изменениям нормативной базы, грамотно использовать доступные инструменты поддержки и избежать нарушений. Также участники смогут задать вопросы экспертам в прямом диалоге», - рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.

С начала работы Городского центра предпринимательства провели около сотни экскурсий по предприятиям, порядка 40 бизнес-завтраков и десятки мастер-классов. Их посетили более 6,2 тысячи предпринимателей и горожан.

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