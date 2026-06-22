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НовостиЗвезды22 июня 2026 5:20

В Ессентуках открылась выставка о казаках-некрасовцах

Фотохудожник Костас Асимис представил историю поколений казаков
Евгения ТОКАРЕВА
В Ессентуках открылась фотовыставка о казаках-некрасовцах.

В Ессентуках открылась фотовыставка о казаках-некрасовцах.

В Ессентукском историко-краеведческом музее состоялось открытие выставки фотохудожника Костаса Асимиса «Из поколения в поколение. Казаки некрасовцы Ставрополья». Экспозиция предоставлена Ставропольским краевым музеем изобразительных искусств.

Особую атмосферу создало выступление народного ансамбля «Казачья душа» - их песни стали приятным сюрпризом для всех присутствующих.

После церемонии открытия заведующий передвижной выставкой Ставропольского краевого музея изобразительных искусств Сергей Думкин провёл первую экскурсию. Гости узнали интересные детали о жизни и традициях казаков-некрасовцев, проживающих на Ставрополье, и смогли глубже погрузиться в тему экспозиции.

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