В Ессентуках открылась выставка о казаках-некрасовцах

В Ессентукском историко-краеведческом музее состоялось открытие выставки фотохудожника Костаса Асимиса «Из поколения в поколение. Казаки некрасовцы Ставрополья». Экспозиция предоставлена Ставропольским краевым музеем изобразительных искусств.
Особую атмосферу создало выступление народного ансамбля «Казачья душа» - их песни стали приятным сюрпризом для всех присутствующих.
После церемонии открытия заведующий передвижной выставкой Ставропольского краевого музея изобразительных искусств Сергей Думкин провёл первую экскурсию. Гости узнали интересные детали о жизни и традициях казаков-некрасовцев, проживающих на Ставрополье, и смогли глубже погрузиться в тему экспозиции.
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