На Ставрополье сотрудники МЧС патрулировали берега рек

Специалисты центра ГИМС провели рейд по рекам края.

В Ставропольском крае стартовал сезон отдыха у воды. Вместе с ним — и рейды инспекторов МЧС.

«Специалисты Центра государственной инспекции по маломерным судам провели патрулирование берегов рек Кубань, Большой Зеленчук и Малый Зеленчук. Эти места традиционно притягивают рыбаков и отдыхающих, но вместе с интересом к природе растёт и необходимость помнить о безопасности», - рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС России.

Инспекторы не просто следили за порядком, они разговаривали с людьми. Напоминали: даже в тихую погоду река может быть опасной. Объясняли, как пользоваться спасательными жилетами, зачем соблюдать дистанцию между плавсредствами и почему не стоит заходить в воду в незнакомых местах.

Главная цель таких рейдов - предупреждение. Каждый разговор, по словам спасателей, может спасти чью-то жизнь.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru