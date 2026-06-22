В Предгорном округе Ставрополья производство томатов выросло на 20%

Под томаты в хозяйстве отведено 9 гектаров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Нежинский Предгорного округа Ставрополья тепличный комплекс увеличил производство томатов. С начала года собрано более 3 тысяч тонн среднеплодных красных томатов, а по планам к концу сезона объем достигнет 6 тысяч тонн - на 20% больше, чем в прошлом году. Под томаты в хозяйстве отведено 9 гектаров.

Такой рост стал возможен благодаря технологическому обновлению. Также в комплексе применяют капельный полив для точечного увлажнения почвы. Продукция поставляется в заведения общепита на Ставрополье и в другие регионы.

«Запуск энергоцентра уже дает ощутимый экономический эффект, а планы предприятия связаны с дальнейшим расширением мощностей. Это создаст новые рабочие места и укрепит аграрный сектор территории. Фермеры могут рассчитывать на господдержку в части компенсации затрат при покупке и монтаже систем освещения», - рассказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко в своих соцсетях.

Помимо томатов на площади около 4 гектаров комплекс выращивает салаты: айсберг, рукколу, мангольд и романо. В прошлом году сбор зелени превысил 265 тонн.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru