Беспилотную опасность сняли на Ставрополье спустя 13 часов

Беспилотную опасность отменили спустя 13 часов на Ставрополье Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае почти 13 часов действовала беспилотная опасность. Губернатор Владимир Владимиров сообщил о введении режима 21 июня в 17:52. Это второй раз, когда его объявляли за последние сутки.

Владимиров рекомендовал следить за передаваемыми сообщениями и в случае ЧП обращаться по номеру 112. Режим угрозы БПЛА сняли спустя без малого 13 часов. Об этом в 5:39 22 июня сообщил губернатор.

По данным Минобороны России, с 20:00 21 июня до 7:00 22 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Они были сбиты над территориями 14 российскими регионами и акваторией Азовского и Черного морей. Ставрополья в списке нет.

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