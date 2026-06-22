С начала 2026 года в Ставрополе заработали 11 патриотических мастерских

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе с начала 2026 года работают 11 патриотических мастерских. Добровольцы приходят на точки и создают маскировочные сети, сушилки для обуви, сухой душ, стельки и окопные свечи. Все это отправляют гуманитарной помощью в зону СВО.

«С момента открытия патриотических мастерских жители Ставрополя создали более трех тысяч необходимых нашим ребятам предметов быта. В мастерские многие приходят всей семьей или с друзьями», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Все желающие могут присоединиться к работе мастерских. Они продолжают действовать, и каждый может внести свой вклад в помощь бойцам. Точки работают со вторника по субботу.

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