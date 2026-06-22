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НовостиПроисшествия22 июня 2026 7:30

Подростки попали в реанимацию после аварии на мотоцикле в Ессентуках

16-летний бесправник врезался в «Вольво» на перекрестке
Анастасия МАНУЙЛОВА
Фото: ГАИ Ставропольского края

Фото: ГАИ Ставропольского края

В Ессентуках двое подростков попали в реанимацию после аварии с мотоциклом и легковушкой. По данным ГАИ, вечером 21 июня на перекрестке равнозначных дорог 16-летний бесправник за рулем кроссового байка и его пассажир врезались в «Вольво», за рулем которого сидел 34-летний мужчина.

«В автоаварии тяжёлые травмы (травматическая ампутация голени) получил несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир (девочка, жительница Предгорного округа)», – сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Подростков срочно госпитализировали в реанимационное отделение ессентукской больницы. Автоинспекторы начали устанавливать детали происшествия.

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