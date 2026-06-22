Пятерых котят достали из подвала спасатели на Ставрополье

Фото: ПАСС СК

В селе Красногвардейском на Ставрополье спасатели достали пятерых котят, застрявших в подвале. Они провалились в вентиляционный зазор и застряли. С полутораметровой глубины они жалобно мяукали, что услышали сотрудники близлежащего магазина. Они вызвали специалистов ПАСС.

«Спасатели АСГ Красногвардейского тут же пришли на выручку беззащитным питомцам. Специалисты спустились в подвал глубиной более полутора метров и аккуратно достали котят, поместив их в коробку», – рассказали в ПАСС Ставропольского края.

Всех пятерых котят забрали сотрудники магазина. Малыши оказались в целости и безопасности. Теперь их откормят и будут растить в безопасных условиях.

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