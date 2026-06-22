В Ставропольском крае объявили чрезвычайную пожароопасность пятого класса

РСЧС предупреждает о чрезвычайной пожароопасности Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье объявили чрезвычайную пожароопасность пятого класса. Такое сообщение разослала РСЧС по Ставропольскому краю утром 22 июня 2026 года.

Пожароопасность пятого класса будет сохраняться в северной части региона. Также высокая пожароопасность четвертого класса ожидается в период с 13-15 часов и до конца суток 22 июня в северной части и юго-восточных районах Ставропольского края. Она продлится в течение суток 23 июня 2026 года. Об этом предупредили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Категорически запрещается разведение открытого огня. Будьте внимательны и осторожны! Номер экстренных оперативных служб –112», – напоминают в сообщении.

Напомним, что с 1 июля 2026 года на Ставрополье ввели особый противопожарный режим. Это значит, что до конца сентября в регионе запрещается проводить любые пожароопасные работы в лесах и полях.