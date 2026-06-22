За неделю жители Ставрополья перевели мошенникам более 43 млн рублей

Мошенники обманули жителей Ставрополья на 43 млн за неделю Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье за минувшую неделю, с 15 по 21 июня, жители региона перевели мошенникам более 43 млн рублей. Среди жертв аферистов оказалась 18-летняя девушка из Пятигорска, которая потеряла 1,5 млн по схеме «безопасного счета».

Аферисты связались с жертвой и представились сотрудниками Росфинмониторинга. Мошенники заявили, что на отца девушки оформили кредит, а все деньги отправили на поддержку «недружественных стран». Запугав ее, преступники убедили, что все сбережения надо перевести на так называемый «безопасный счет».

«Следуя указаниям мошенников, девушка нашла дома накопления родителей в размере 1,4 млн рублей и осуществила порядка семь транзакций по присланному QR-коду. Соблюдая требование злоумышленников о неразглашении, потерпевшая сообщила о случившемся только своему молодому человеку, который сразу же связался с ее отцом», – рассказали в МВД Ставропольского края.

Обманутые родители пошли в МВД, где возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция ищет преступников.

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