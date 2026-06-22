Бастрыкин взял на контроль дело о сожжённых венках у Вечного огня в КБР

Неизвестные сожгли венки, возложенные к памятнику погибшим воинам. Фото: соцсети главы г. Прохладный

После публикации в «КП-Северный Кавказ» председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Кабардино-Балкарии Андрея Фишмана доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбуждённого по факту вандализма. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ЧП произошло в городе Прохладном. Шокирующие кадры в соцсетях опубликовал блогер Вячеслав Марков. Он также обратил внимание на плачевное состояние самого памятника. По его словам, к 9 Мая мемориал не отремонтировали, а просто затянули баннерами, чтобы скрыть отвалившуюся плитку.

В администрации Прохладного инцидент уже прокомментировали. Глава города Кирилл Кожухов заявил, что такие действия недопустимы и вызывают справедливое возмущение. Мэрия направила заявление в полицию.

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