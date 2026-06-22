В Ставрополе почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Фото: администрация Ставрополя

В День памяти и скорби в Ставрополе прошла церемония возложения цветов к мемориалу «Вечная Слава». Мэр города Иван Ульянченко вместе с ветеранами, детьми войны, а также простыми горожанами возложил цветы к Вечному огню и воинским захоронениям.

«День памяти и скорби остается одной из самых значимых дат в истории России, напоминая о цене Великой Победы и важности сохранения исторической памяти для будущих поколений», – говорит мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Память погибших почтили минутой молчания, после чего у мемориала прогремели залпы воинского салюта. При этом накануне в Ставрополе из-за беспилотной опасности отменили акцию «Свеча памяти». Мероприятие должно было состояться 21 июня в 20:00.

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