В аэропортах Ставрополья задерживаются 19 рейсов и отменены еще шесть

Массовые задержки рейсов наблюдаются на Ставрополье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным онлайн-табло аэропортов Минеральных Вод и Ставрополя на 22 июня, в регионе зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов. От графика отстают 19 рейсов, еще шесть самолетов не полетят вовсе.

В аэропорту Минеральных Вод задерживаются четыре вылета и 12 прилётов. Пассажиры не могут вовремя улететь в Бодрум, Москву и Анталью. Отменены два рейса в Москву. Среди прибывающих задержки коснулись рейсов из Стамбула, Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов.

В аэропорту Ставрополя задерживается один вылет в Москву и два прилёта (из Питера и столицы). Отменены рейсы в Москву (SU 1367) и из Москвы (SU 1366).

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о времени вылета и прилёта в справочных службах аэропортов и на официальных сайтах.

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