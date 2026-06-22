В аэропортах Ставрополья задерживаются 19 рейсов и отменены еще шесть

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
По данным онлайн-табло аэропортов Минеральных Вод и Ставрополя на 22 июня, в регионе зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов. От графика отстают 19 рейсов, еще шесть самолетов не полетят вовсе.
В аэропорту Минеральных Вод задерживаются четыре вылета и 12 прилётов. Пассажиры не могут вовремя улететь в Бодрум, Москву и Анталью. Отменены два рейса в Москву. Среди прибывающих задержки коснулись рейсов из Стамбула, Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов.
В аэропорту Ставрополя задерживается один вылет в Москву и два прилёта (из Питера и столицы). Отменены рейсы в Москву (SU 1367) и из Москвы (SU 1366).
Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о времени вылета и прилёта в справочных службах аэропортов и на официальных сайтах.
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