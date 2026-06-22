На Ставрополье завершилось голосование за благоустройство Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор края подвел итоги голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». В каждом муниципалитете жители определили один проект-победитель, который благоустроят в 2027 году.

Лидером голосования стала территория рядом со школой №41 на улице Бабушкина в Ставрополе (более 45 тысяч голосов). Также в топ вошли пешеходная зона вдоль реки Чла в Михайловске (более 28 тысяч), Горячеводская площадь в поселке Горячеводском (более 26 тыс тысяч), сквер «Защитников Отечества» в Георгиевске (более 22 тысяч) и третья очередь Нового сквера в Невинномысске (более 16 тысяч).

Всего в голосовании приняли участие более 612 тысяч жителей края, что сделало его одним из самых массовых за всё время реализации программы.

«Благодарю каждого, кто принял участие. Именно благодаря вашей активности мы вместе определяем, какими будут наши города и села, и шаг за шагом делаем их более комфортными, современными и удобными для жизни», – пишет в своих соцсетях губернатор края Владимир Владимиров.

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