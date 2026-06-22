Артисты ведущих театров страны соберутся в Кисловодске

Фото: Администрация города-курорта Кисловодск

В Кисловодске соберутся артисты главных театров страны для проведения юбилейного фестиваля «Шаляпинский сезон». Мероприятие пройдет с 23 по 27 июня и будет посвящено звездной летописи одного из самых известных музыкальных фестивалей Кавказских Минеральных Вод.

«Концертные программы фестиваля будут посвящены звездной летописи "Шаляпинских сезонов" и в течение нескольких дней жители и гости города-курорта смогут услышать самые яркие музыкальные номера предыдущих лет», – комментирует мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Напомним, 21 июня в Кисловодске прошел концерт, который принято считать главным летним музыкальным событием курорта – гала-концерт «Сказка о старинном парке». Мероприятие было приурочено ко дню рождения парка.