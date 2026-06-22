На Ставрополье с 22 июня проходят резервные дни ЕГЭ

Резервные дни ЕГЭ начались на Ставрополье Фото: Ольга ЮШКОВА.

Основной период ЕГЭ завершился 19 июня экзаменами по информатике и устной части иностранных языков. Уже известны результаты по русскому языку, математике (базовый и профильный уровни), истории, литературе и химии.

Остальные предметы еще проверяют: обществознание и физику объявят не позднее 23 июня, биологию и географию – до 27 июня, информатику – до 28 июня, иностранные языки – до 30 июня.

С 22 по 25 июня проводятся резервные дни – в них экзамены сдают те, кто по уважительной причине пропустил основной этап, не завершил работу или получил «двойку» по обязательному предмету. Также в эти даты могут сдавать выпускники прошлых лет.

«По итогам завершения резервных дней ЕГЭ у выпускников 11-х классов будет возможность пересдать один из сданных экзаменов. Для этого предусмотренные дополнительные дни – 8 и 9 июля», – сообщили в министерстве образования Ставропольского края.

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