Лавандовые поля зацвели в Ставропольском крае

Фото: администрация Предгорного округа

В Предгорном округе Ставрополья зацвели лавандовые поля. Власти считают, что они станут новой точкой привлечения туристов. По словам местных аграриев, поле цветов не просто красивая локация, оно также создает стимул для развития малого бизнеса и появления новых рабочих мест в крае.

«Лавандовые поля формируют устойчивый туристический поток, привлекая как местных жителей, так и гостей из других регионов. К началу сезона фермеры обустроили специальные фотозоны. По предварительным подсчетам, эти локации посетят более 50 тысяч человек», – комментирует глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Сегодня на локации проводят различные мастер-классы, экскурсии и пленэры. Со слов фермеров, из-за благоприятной погоды содержание эфирных масел в соцветиях достигло рекордных за пять лет показателей, что дает возможность для дальнейшей переработки и его использования в ароматических саше, натуральном мыле и так далее.